Полиция Филиппин арестовала сенатора от оппозиции

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Полиция Филиппин арестовала в пятницу известного критика президента Родриго Дутерте сенатора от оппозиции Лейлу де Лиму, ее подозревают в получении взяток от наркоторговцев.

Как передает Report, об этом сoобшило агентство Reuters.

В прошлом году сенатор де Лима призвала Международный уголовный суд провести расследование в отношении президента, ведущего ожесточенную борьбу с наркоманами. Она называла действия президента "преступлениями против человечности".

По данным агентства, сама сенатор, ее бывший водитель и телохранитель, а также один из бывших сотрудников тюремной администрации были арестованы местным судом. Судья нашел обоснованными уголовные обвинения, выдвинутые против де Лимы министерством юстиции на прошлой неделе.

Сенатора подозревают в том, что она состояла в сговоре с наркоторговцами в тюрьмах и получала от них деньги.