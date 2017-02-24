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    Полиция Филиппин арестовала сенатора от оппозиции

    Сенатора подозревают в том, что она состояла в сговоре с наркоторговцами в тюрьмах и получала от них деньги

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Полиция Филиппин арестовала в пятницу известного критика президента Родриго Дутерте сенатора от оппозиции Лейлу де Лиму, ее подозревают в получении взяток от наркоторговцев.

    Как передает Report, об этом сoобшило агентство Reuters.

    В прошлом году сенатор де Лима призвала Международный уголовный суд провести расследование в отношении президента, ведущего ожесточенную борьбу с наркоманами. Она называла действия президента "преступлениями против человечности".

    По данным агентства, сама сенатор, ее бывший водитель и телохранитель, а также один из бывших сотрудников тюремной администрации были арестованы местным судом. Судья нашел обоснованными уголовные обвинения, выдвинутые против де Лимы министерством юстиции на прошлой неделе. 

    Сенатора подозревают в том, что она состояла в сговоре с наркоторговцами в тюрьмах и получала от них деньги.

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