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    Полиция Египта уничтожила троих боевиков, которые планировали совершить атаки на Синае

    В результате столкновения ликвидированы три террориста

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Египетская полиция предотвратила две атаки боевиков, которые те планировали совершить на пропускных охранных пунктах в Эль-Арише в провинции Северный Синай.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky News Arabia.

    По данным, в результате столкновения ликвидированы три террориста.

    По данным телеканала, вооружённые экстремисты открыли огонь по пропускному пункту, после чего сотрудники МВД уничтожили троих террористов, ещё двое получили ранения.

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