Полиция Египта уничтожила троих боевиков, которые планировали совершить атаки на Синае

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Египетская полиция предотвратила две атаки боевиков, которые те планировали совершить на пропускных охранных пунктах в Эль-Арише в провинции Северный Синай.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News Arabia.

По данным, в результате столкновения ликвидированы три террориста.

По данным телеканала, вооружённые экстремисты открыли огонь по пропускному пункту, после чего сотрудники МВД уничтожили троих террористов, ещё двое получили ранения.