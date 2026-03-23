Полиция Дубая призвала жителей не паниковать из-за громких звуков во время непогоды

Полиция Дубая призвала жителей сохранять спокойствие на фоне нестабильных погодных условий и не паниковать из-за громких звуков, в том числе раскатов грома.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети Х.

Обращение прозвучало на фоне напряженной ситуации в регионе.

"На фоне нестабильных погодных условий, наблюдающихся в настоящее время на территории Объединенных Арабских Эмиратов, жители могут слышать характерные звуки, в том числе раскаты грома. Подобные явления носят исключительно природный характер и типичны для данного периода", - говорится в заявлении.

Ведомство заверило, что все актуальные сведения и возможные предупреждения будут оперативно доводиться до населения через официальные каналы связи.

Полиция Дубая также обратилась к жителям с просьбой использовать только проверенные официальные источники для получения информации и воздерживаться от распространения непроверенных данных и слухов.