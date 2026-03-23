Полиция Дубая призвала жителей не паниковать из-за громких звуков во время непогоды
- 23 марта, 2026
- 13:46
Полиция Дубая призвала жителей сохранять спокойствие на фоне нестабильных погодных условий и не паниковать из-за громких звуков, в том числе раскатов грома.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети Х.
Обращение прозвучало на фоне напряженной ситуации в регионе.
"На фоне нестабильных погодных условий, наблюдающихся в настоящее время на территории Объединенных Арабских Эмиратов, жители могут слышать характерные звуки, в том числе раскаты грома. Подобные явления носят исключительно природный характер и типичны для данного периода", - говорится в заявлении.
Ведомство заверило, что все актуальные сведения и возможные предупреждения будут оперативно доводиться до населения через официальные каналы связи.
Полиция Дубая также обратилась к жителям с просьбой использовать только проверенные официальные источники для получения информации и воздерживаться от распространения непроверенных данных и слухов.