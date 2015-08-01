Полиция Чехии подавила беспорядки в лагере для мигрантов

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Полицейские в Чехии применили слезоточивый газ против нелегальных мигрантов, которые попытались сбежать из центра содержания возле города Бела-под-Бездезем, где они дожидаются депортации в Австрию и Венгрию, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

В пятницу около ста человек попытались покинуть центр содержания для мигрантов, однако, когда им не удалось этого сделать, в лагере начались беспорядки.

Сообщается, что мигранты в центре содержания, выражая недовольство, разбили окна и сломали мебель. Со слов министра внутренних дел Чехии, который прибыл в лагерь в пятницу, мигранты требуют немедленного освобождения, возвращения им конфискованных денег и мобильных телефонов, а также незамедлительной отправки в Германию.

Большинство содержащихся в лагере мигрантов направлялись в Германию. Власти Чехии направляют в лагерь мигрантов личность которых еще предстоит выяснить или которых было решено выслать из Чехии. Большинство мигрантов в лагере дожидаются депортации в Венгрию и Австрию, откуда они прибыли в Чехию.

Ранее в пятницу группа из 76 нелегальных мигрантов - в основном из Сирии, Пакистана и Афганистана - была задержана в пятницу чешской полицией на границе с Венгрией.