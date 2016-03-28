​Полиция Брюсселя провела 13 новых рейдов, задержаны 4 человека

Баку. 28 Марта. REPORT.AZ/ Прокуратура Брюсселя заявила о проведении в воскресенье 13 рейдов по делу о серии терактов в бельгийской столице, задержаны четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщает бельгийская газета Libre.

"Полиция провела 13 новых рейдов в воскресенье, включая три в Брюсселе, допрошены девять человек, пять отпущены на свободу", — говорится в сообщении со ссылкой на представителя прокуратуры.

В полиции отметили, что в отношении задержанных будет сегодня решен вопрос, останутся они под стражей или будут отпущены на свободу.