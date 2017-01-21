Полиция Австрии заявила о предотвращении теракта в Вене

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Полиция Вены задержала 18-летнего натурализованного гражданина страны, планировавшего совершить террористическую атаку. Как сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си, об этом заявил министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка.

По словам Соботки, есть основания полагать, что задержанный придерживается радикальных взглядов.

В полиции обратились к жителям страны с призывом проявлять бдительность и сообщать о подозрительных людях и предметах.

"Мы получили информацию об этом человеке от разведслужб зарубежных стран", - уточнил Соботка.

В Вене сейчас предпринимаются усиленные меры безопасности.