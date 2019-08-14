Полицейский погиб в перестрелке в Калифорнии

В Калифорнии произошла стрельба, в результате которой погиб один сотрудник полиции. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное управление полиции.

Как отмечается, еще четыре человека, среди которых двое правоохранителей, получили ранения. Уточняется, что устроивший стрельбу был ликвидирован.

Противостояние началось с того, что полицейский остановил машину и начал ее проверку.

Водитель достал ружье и нанес полицейскому многочисленные ранения, от чего тот скончался.

Вскоре на место прибыли трое полицейских, двое из которых получили ранения. Состояние одного из них оценивается как критическое. Кроме того, под обстрел попали двое гражданских лиц.

В итоге, приехали крупные силы полиции, которые и ликвидировали нападавшего.