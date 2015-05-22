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    Полицейским Балтимора предъявлены обвинения в убийстве афроамериканца

    Полицейские предстанут перед судом 2 июля

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Большое жюри в Балтиморе предъявило шестерым полицейским обвинения в убийстве афроамериканца Фредди Грея, сообщила на пресс-конференции прокурор города Мэрилин Мосби.

    Полицейские предстанут перед судом 2 июля, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

    В середине апреля полиция задержала 25-летнего афроамериканца Фредди Грея по подозрению в преступной деятельности. Однако почти сразу после задержания Грей был с тяжелыми травмами отправлен в больницу, где скончался несколько дней спустя.

    Гибель Грея вызвала волну массовых беспорядков в Балтиморе, в ходе которых были подожжены десятки зданий и ранены 20 полицейских. Власти штата привлекли для наведения порядка национальную гвардию.

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