Полицейским Балтимора предъявлены обвинения в убийстве афроамериканца

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Большое жюри в Балтиморе предъявило шестерым полицейским обвинения в убийстве афроамериканца Фредди Грея, сообщила на пресс-конференции прокурор города Мэрилин Мосби.

Полицейские предстанут перед судом 2 июля, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

В середине апреля полиция задержала 25-летнего афроамериканца Фредди Грея по подозрению в преступной деятельности. Однако почти сразу после задержания Грей был с тяжелыми травмами отправлен в больницу, где скончался несколько дней спустя.

Гибель Грея вызвала волну массовых беспорядков в Балтиморе, в ходе которых были подожжены десятки зданий и ранены 20 полицейских. Власти штата привлекли для наведения порядка национальную гвардию.