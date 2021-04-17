О нас
Report Georgia
Аудио новости

Полицейские застрелили четырех протестующих в Бангладеш

Полицейские застрелили четырех протестующих в Бангладеш Сотрудники полиции открыли огонь по протестующим работникам на угольной электростанции в юго-восточной части Бангладеш
Другие страны
17 апреля 2021 г. 16:19
Полицейские застрелили четырех протестующих в Бангладеш

Сотрудники полиции открыли огонь по протестующим работникам на угольной электростанции в юго-восточной части Бангладеш, четыре человека погибли, многие получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информировало агентство Reuters.

По информации представителя местных правоохранительных органов, полиция была вынуждена открыть огонь, когда участники акции попытались их атаковать возле строящейся электростанции в городе Читтагонг.

Как поясняет Reuters, протестующие выступали с требованием о повышении зарплат.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Banqladeş polisi etirazçılara atəş açıb, ölən və yaralananlar var

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
ФотоВ Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
17 апреля 2021 г. 11:43
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
15 апреля 2021 г. 16:16
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
15 апреля 2021 г. 16:10
В Азербайджане продано около 80 млн медицинских масок 
В Азербайджане продано около 80 млн медицинских масок 
15 апреля 2021 г. 16:05
Министр: Азербайджан является близкой для Украины страной
Министр: Азербайджан является близкой для Украины страной
15 апреля 2021 г. 10:21
Азербайджан и Украина проведут заседание экспертов по взаимному признанию дипломов и ученых званий
Азербайджан и Украина проведут заседание экспертов по взаимному признанию дипломов и ученых званий
14 апреля 2021 г. 11:45
В Азербайджане разрешили тренировки еще по трем видам спорта
В Азербайджане разрешили тренировки еще по трем видам спорта
13 апреля 2021 г. 13:15
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
9 апреля 2021 г. 16:32
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
8 апреля 2021 г. 16:01
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
6 апреля 2021 г. 16:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi