Полицейские застрелили четырех протестующих в Бангладеш

Сотрудники полиции открыли огонь по протестующим работникам на угольной электростанции в юго-восточной части Бангладеш

Сотрудники полиции открыли огонь по протестующим работникам на угольной электростанции в юго-восточной части Бангладеш, четыре человека погибли, многие получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информировало агентство Reuters.

По информации представителя местных правоохранительных органов, полиция была вынуждена открыть огонь, когда участники акции попытались их атаковать возле строящейся электростанции в городе Читтагонг.

Как поясняет Reuters, протестующие выступали с требованием о повышении зарплат.