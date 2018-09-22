Польский канал уволил сотрудника за унизительное фото Дуды с Трампом

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Польский телеканал Belsat уволил своего менеджера по социальным сетям Ивана Шило за публикацию фото президентов Польши и США Анджея Дуды и Дональда Трампа, передает "Европейская правда".

Отмечается, что Шило разместил на своей личной странице в Facebook фотографию со встречи двух президентов в Белом доме с подписью "Слева — президент Польши", сообщает Report.

Эта фотография ранее стала поводом для критики и насмешек над Польшей. На этом фото лидеры двух стран подписывают договор о стратегическом сотрудничестве, при этом Трамп сидит за столом, а Дуда стоит, немного склонившись. Польского президента обвинили в том, что он позволил унизить себя и страну. При этом приводится в пример церемония подписания меморандума между Трампом и Ким Чен Ыном, на которой оба лидера сидели за столом. На следующий день после публикации этого фото Иван Шило на своей странице сообщил, что его уволили без объяснения причин. "Меня уволили. Без разговоров, просто удалили из рабочих чатов и забрали все права доступа. Может, я когда-нибудь напишу обо всем этом подробнее. Может, нет. Но ситуация — дно. Руководители не должны извиняться, но и увольнять других из-за своих ошибок — это тоже не дело", — написал Шило.