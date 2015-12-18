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    ​Польская военная полиция захватила контрразведывательный центр НАТО

    Помощники министра обороны, в сопровождении военной полиции, зашли в здание, используя дубликаты ключа

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Польская военная полиция провела ночной рейд в центр контрразведки одной из стран НАТО в Варшаве, с целью сменить его руководство.

    Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом сообщает газета Gazeta Wyborcza.

    По данным газеты, помощники министра обороны Антони Мацеревича, в сопровождении военной полиции, зашли в здание, используя дубликаты ключа.

    Ночью сотрудники Центра вызвали директора центра, полковника Кшиштофа Душа, но ему было отказано во въезде на территорию объекта. В министерстве обороны Польши сообщают, что Кшиштоф Душа был уволен с должности директора центра, но не реагировал на данную новость.

    Известно, что ни НАТО, ни словацкие чиновники не смогли подтвердить, имели ли место какие-либо консультации по поводу смены руководства. Словакия является партнером в деятельности данного центра.

    Бывший польский министр обороны Томаш Семоняк заявил журналистам, что «Ничего подобного в истории НАТО не происходило, чтобы член альянса атаковал центр НАТО».

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