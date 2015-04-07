Польша строит вышки на границе с Калининградом

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ К июню 2015 года Польша построит вдоль границы с Калининградской областью наблюдательные башни.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что предполагается, что на всем участке будет шесть таких сооружений.

Протяженность российско-польской границы составляет 232 км. Она отделяет Калининградскую область от Варминьско-Мазурского воеводства, являясь внешней границей Евросоюза. Путешественники пересекают ее в четырех автомобильных пунктах пропуска – Гроново, Гжехотки, Безледы и Голдап.

Башни высотой 35 и 50 м будут установлены на разном расстоянии друг от друга.

По данным пограничников, это нововведение обойдется почти в 4 млн. долларов. 75% средств поступает из Фонда внешних границ Евросоюза.

Как сообщила представитель пограничной службы Мирослава Александрович, изображение с камер будет передаваться в локальные центры видеонаблюдения, расположенные на пограничных постах.

Решение о строительстве вышек было принято в связи с сообщениями о развертывании российских ракетных комплексов "Искандер" в Калининграде.

В свою очередь, на российской стороне границы возводить дополнительные сооружения не планируется. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по Калининградской области.

В октябре 2014 года министр внутренних дел Эстонии Ханно Певкур сообщил, что в 2015 году Эстония создаст специальные подразделения пограничных войск для усиления безопасности на границе с Россией. Со своей стороны, власти Украины анонсировали проект по обустройству украинско-российской границы.