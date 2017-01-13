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    Покупка дорогих апартаментов стала причиной отставки министра здравоохранения Австралии

    Во время одной из поездок на фешенебельный курорт Сьюзан Ли приобрела апартаменты класса люкс стоимостью около 800 тысяч долларов США

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Министр здравоохранения Австралии Сьюзан Ли подала в отставку на фоне обвинений в нецелевой трате государственных средств, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Скандал вокруг министра разгорелся в связи с поездками Ли на фешенебельный курорт Голд-Кост, которые оплачивались из фондов, основу которых составляли деньги налогоплательщиков. Во время одной из таких поездок, она приобрела апартаменты класса "люкс" стоимостью около 800 тысяч долларов США. Сама чиновница в свое оправдание заявила, что покупка была совершена "импульсивно".

    Отмечается, что отставка главы минздрава стала первой кадровой перестановкой в кабинете премьера, пришедшего к власти в сентябре 2015 года.

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