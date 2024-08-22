Поиском нового главы Walt Disney займется Джеймс Горман

Совет директоров Walt Disney Co. назначил входящего в него Джеймса Гормана председателем комитета по планированию смены руководства (Succession Planning Committee).

Совет директоров Walt Disney Co. назначил входящего в него Джеймса Гормана председателем комитета по планированию смены руководства (Succession Planning Committee).

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Комитет отвечает за поиск преемника для нынешнего главы Disney Боба Айгера, который намерен покинуть этот пост в 2026 году.

Горман - исполнительный председатель совета директоров Morgan Stanley, но планирует сложить с себя эти полномочия до конца текущего года. Он также был CEO этого банка.

В совет директоров Disney Горман вошел в этом году.