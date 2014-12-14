 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Поиски малайзийского Boeing 777 завершатся в мае 2015 года

    Решение о приостановке поисков примут власти Малайзии, Китая и Австралии

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Поиски самолета авиакомпании Malaysia Airlines, который пропал в марте 2014 года над Индийском океаном, могут быть прекращены в мае 2014 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Qazeta.ru, решение о приостановке поисков примут власти Малайзии, Китая и Австралии совместно.

    Ранее премьер-министр Австралии Тони Эбботт пообещал родственникам пассажиров пропавшего самолета Malaysia Airlines "раскрыть тайну" его исчезновения.

    Заместитель премьер-министра Австралии Уоррен Трасс выразил уверенность, что пропавший малайзийский Boeing 777-200 Malaysia Airlines находится в южной части Индийского океана, несмотря на провал поисковых операций, которые не нашли обломков.

    Также сообщалось о прекращении активных поисков пропавшего самолета с воздуха.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi