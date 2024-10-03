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Похороны убитого Израилем лидера "Хезболлах" пройдут 4 октября

Похороны убитого Израилем лидера "Хезболлах" пройдут 4 октября Похороны убитого в результате авиаудара ВВС Израиля генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы пройдут в пятницу.
Другие страны
3 октября 2024 г. 09:36
Похороны убитого Израилем лидера Хезболлах пройдут 4 октября

Похороны убитого в результате авиаудара ВВС Израиля генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы пройдут в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила израильская радиостанция Kan.

23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований движения "Хезболлах", в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам движения.

В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит Насрулла. Движение подтвердило его гибель и пообещало продолжить противостоять Израилю.

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