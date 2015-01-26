Похищенный в воскресенье неизвестными замглавы МИД Ливии освобожден

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Ливии Хассан аль-Сагир (Hassan al-Saghir), похищенный в воскресенье неизвестными, отпущен на свободу. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в воскресенье стало известно, что группа неустановленных личностей похитила Хассана аль-Сагира в городе Аль-Байда на востоке страны. Сообщалось, что его похитили из отеля, в котором он остановился.

"Заместитель министра иностранных дел Хассан аль-Сагир был отпущен на свободу", - заявил представитель ведомства, слова которого приводит иранский телеканал Press TV.

Как уточняет телеканал, неизвестные вооруженные люди проникли в отель под видом сотрудников сил безопасности Ливии, после чего посадили аль-Сагира в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Подробностей освобождения не сообщается. Ни одна из группировок, действующих в регионе, не взяла на себя ответственность за похищение.