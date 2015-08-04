Пограничники Киргизии усилили режим охраны на границе с Таджикистаном

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Пограничники Киргизии переведены на усиленный режим охраны госграницы с Таджикистаном из-за конфликта между жителями приграничных сел.

Как передает Report, об этом сообщила во вторник пресс-служба киргизкой Госпогранслужбы.

"С целью недопущения эскалации конфликта подразделения Государственной пограничной службы Кыргызской Республики, дислоцированные в Баткенской области, переведены на усиленный вариант охраны государственной границы", - сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Погранслужбы Киргизии, все контрольно-пропускные пункты на участке границы работают в штатном режиме.

Конфликт между жителями села Кок-Таш Баткенского района Киргизстана и гражданами Таджикистана возник в понедельник вечером. Жители Таджикистана перекрыли киргизстанцам дорогу к кладбищу, проходящую через таджикское село Майское. Жители Киргизии перекрыли воду в канале, которая поступает в таджикское село Чорку. Бишкек обвиняет в обострении ситуации таджикскую сторону, а Душанбе считает инициаторами конфликта киргизстанцев.





