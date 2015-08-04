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    Пограничники Киргизии усилили режим охраны на границе с Таджикистаном

    Все контрольно-пропускные пункты на участке границы работают в штатном режиме

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Пограничники Киргизии переведены на усиленный режим охраны госграницы с Таджикистаном из-за конфликта между жителями приграничных сел.

    Как передает Report, об этом сообщила во вторник пресс-служба киргизкой Госпогранслужбы.

    "С целью недопущения эскалации конфликта подразделения Государственной пограничной службы Кыргызской Республики, дислоцированные в Баткенской области, переведены на усиленный вариант охраны государственной границы", - сообщила пресс-служба ведомства.

    По данным Погранслужбы Киргизии, все контрольно-пропускные пункты на участке границы работают в штатном режиме.

    Конфликт между жителями села Кок-Таш Баткенского района Киргизстана и гражданами Таджикистана возник в понедельник вечером. Жители Таджикистана перекрыли киргизстанцам дорогу к кладбищу, проходящую через таджикское село Майское. Жители Киргизии перекрыли воду в канале, которая поступает в таджикское село Чорку. Бишкек обвиняет в обострении ситуации таджикскую сторону, а Душанбе считает инициаторами конфликта киргизстанцев.



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