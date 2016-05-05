Погиб один из главных рекрутеров ИГ в Австралии

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Гражданин Австралии, который считался одним из главных вербовщиков запрещенной во многих странах, включая Россию, группировки "Исламское государство", был убит в Ираке. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили власти Австралии.

Нил Пракаш, который был также известен как Абу Халед аль-Камбоди, погиб при бомбардировках города Мосул американской авиацией 29 апреля.

Пракаш был связан с планами нападений исламистов в США и Австралии, сообщил генеральный прокурор Австралии Джордж Брандис. Он также снимался в пропагандистских видео и журналах.