Поезд сошел с рельсов в индейской резервации в США

Поезд сошел с рельсов на территории индейской резервации в американском штате Вашингтон, в результате происшествия вытекло наружу около 5 тыс. галлонов [19 тыс. литров] дизеля из двигателей.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило управление по экологии штата.
"Корпорация по экологии и ликвидации разливов принимают меры в связи со сходом поезда BNSF на территории индейской резервации Суиномиш", - сказано в сообщении.
Крушение произошло возле города Анакортес, когда шесть пустых вагонов поезда BNSF сошли с рельсов. Дизельное топливо из одного из двигателей вытекло наружу.