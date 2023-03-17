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Поезд сошел с рельсов в индейской резервации в США

Поезд сошел с рельсов в индейской резервации в США Поезд сошел с рельсов на территории индейской резервации в американском штате Вашингтон, в результате происшествия несколько тысяч литров дизтоплива из двигателей вытекло наружу.
Другие страны
17 марта 2023 г. 13:39
Поезд сошел с рельсов в индейской резервации в США

Поезд сошел с рельсов на территории индейской резервации в американском штате Вашингтон, в результате происшествия вытекло наружу около 5 тыс. галлонов [19 тыс. литров] дизеля из двигателей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило управление по экологии штата.

"Корпорация по экологии и ликвидации разливов принимают меры в связи со сходом поезда BNSF на территории индейской резервации Суиномиш", - сказано в сообщении.

Крушение произошло возле города Анакортес, когда шесть пустых вагонов поезда BNSF сошли с рельсов. Дизельное топливо из одного из двигателей вытекло наружу.

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