В Каппадокии обнаружен подземный город, построенный 5000 лет назад

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Самый крупный из известных на сегодняшний день подземных городов в Турции обнаружен в исторической области Каппадокия в центральной части страны, его возраст составляет примерно 5000 лет, сообщает Report со ссылкой на Hurriyet.

Каппадокия - живописная историческая местность в 250 километрах от Анкары, она входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Знаменита причудливым ландшафтом вулканического происхождения.

Древнее подземное поселение было обнаружено при строительных работах в районе крепости города Невшехир. По словам мэра Хасана Унвера, площадь подземного города превышает общую площадь всех обнаруженных до этого древних подземных поселений в Невшехире.

"Подземный город обнаружили строители при закладке фундамента. По предварительным данным, длина его подземных галерей составляет не менее 7 км. Мы остановили строительный проект стоимостью 90 млн. турецких лир (около 40 млн. долларов), но не сожалеем об этом. Обнаруженный нами подземный город может стать крупнейшим не только в Турции, но и мире", - сообщил глава департамента жилищного строительства Турции Мехмет Туран.