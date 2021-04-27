Подводная лодка затонула, матросы пели "До свидания" - ВИДЕО

На видео, снятом за несколько недель до трагического события, сотрудники играют на гитаре и поют песню “Sampai jumpa”

В Индонезии найдены обломки пропавшей 21 апреля вместе с личным составом из 53 человек подводной лодки.

Как передает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом на пресс-конференции заявил командующий ВМС Индонезии Юдо Маргоно.

По его словам, останки подводной лодки ”KRI Nanggala-402" были найдены у берегов острова Бали. Он сказал, что подводная лодка была разделена на три части.

Министерство обороны Индонезии поделилось последними кадрами, сделанными на подводной лодке. Все социальные сети по всему миру поделились этим видео. На видео, снятом за несколько недель до трагического события, сотрудники играют на гитаре и поют песню “Sampai jumpa”. Название песни означает "До свидания". Их веселое настроение взволновало аудиторию в социальных сетях.

Выдвигаются различные версии о причинах, по которым лодка затонула. Военные чиновники заявили, что 24 апреля экипаж потерял надежду на выживание из-за того, что в подводной лодке закончился кислород.