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Подтвержденное число погибших при крушении самолета в Южной Корее достигло 124 человек

Подтвержденное число погибших при крушении самолета в Южной Корее достигло 124 человек Подтвержденное число погибших при крушении самолета в международном аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 124 человек.
Другие страны
29 декабря 2024 г. 10:35
Подтвержденное число погибших при крушении самолета в Южной Корее достигло 124 человек

Подтвержденное число погибших при крушении самолета в международном аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 124 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

10.25

Подтвержденное число погибших при крушении самолета в международном аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 122 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

Самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. После этого начался пожар.

По предварительным данным пожарной службы, двух человек спасли, остальные 179 человек погибли.

Сообщается, что диспетчерская вышка аэропорта Муан предупреждала разбившийся самолет Boeing 737-800 об опасности столкновения с птицами.

Все внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Муан в Южной Кореи были отменены в связи с авиакатастрофой борта Jeju Air.

10.16

Подтвержденное число погибших при крушении самолета в международном аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 120 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на пожарные службы.

"Число погибших в результате катастрофы самолета Jeju Air увеличилось до 120 человек... Подтверждение данных продолжается", - сообщили пожарные.

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Версия на английском языке Death toll rises to 124 in South Korean plane crash
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreyada baş verən təyyarə qəzasında 122 nəfərin öldüyü təsdiqlənib - YENİLƏNİB

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