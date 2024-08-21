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Подтверждена гибель двух человек в авиакатастрофе в Малави

Подтверждена гибель двух человек в авиакатастрофе в Малави Подтверждена гибель двух человек в авиакатастрофе, произошедшей в Малави во вторник.
Другие страны
21 августа 2024 г. 18:13
Подтверждена гибель двух человек в авиакатастрофе в Малави

Подтверждена гибель двух человек в авиакатастрофе, произошедшей в Малави во вторник.

Как передает Report со ссылкой на Africanews, сегодня была подтверждена гибель двух пассажиров, числившихся пропавшими без вести

Самолет, на борту которого находились пилот и двое пассажиров, упал в районе Нхотакота, примерно в 200 км к северо-востоку от столицы, Лилонгве, сообщил представитель района Вонгани Мкандавире.

Погибли пилот, 50-летний гражданин Зимбабве, и 29-летний пассажир из Нидерландов. Другая пассажирка, 22-летняя гражданка Нидерландов, Шарлотта Лемстра была спасена местными рыбаками и в настоящее время находится в стабильном состоянии в районной больнице, сообщил Мкандавире.

По словам выжившей, "пилот потерял сознание в воздухе" во время перелета в Ливонде, поселок, расположенный примерно в 235 км к югу от Лилонгве.

Самолет принадлежал компании Nyasa Express.

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