Подсчитан ежемесячный доход ИГ

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Ежемесячный доход террористической организации "Исламское государство" (ИГ) составляет порядка 80 миллионов долларов, 43% от этой суммы приходится на торговлю нефтью.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель исследовательского центра IHS по итогам проведенного анализа.

"Анализ разведданных из открытых источников, в том числе социальных сетей, проведенный IHS, свидетельствует, что месячная совокупная выручка "Исламского государства" в конце 2015 года составляет порядка 80 миллионов долларов. Большую часть дохода, порядка 50%, приносят налоги на коммерческую деятельность на подконтрольных организации территориях и конфискации земель и собственности, а 43% приходится на доходы от торговли нефтью. Оставшаяся часть приходится на наркоторговлю, нелегальную торговлю историческими древностями, поставки электроэнергии и пожертвования", - отметила представитель центра.