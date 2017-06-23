Подруга экс-президента Южной Кореи приговорена к трем годам тюрьмы

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Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Подруга экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе приговорена к трем годам тюрьмы.

Как передает Report, об этом сообщает Ренхап.

Она приговорена судом к тюремному сроку за незаконное давление на университет, где училась ее дочь.

Чхве Сун Силь была задержана по обвинению в мошенничестве 31 октября прошлого года. Следствие установило, что подруга Пак Кын Хе влияла на назначения в правительстве и оказывала давление на крупные корейские корпорации, которые перевели на счета аффилированных с ней фондов порядка 72 миллионов долларов.

Самой Пак Кын Хе в декабре 2016 года был вынесен импичмент, с 31 марта бывший президент находится в следственном изоляторе. Ее обвиняют в коррупции, вымогательстве и разглашении гостайны.