Подросток задушил сестру из-за измененного пароля к WiFi

Подросток из американского штата Джорджия был приговорен к пожизненному заключению за жестокую расправу над старшей сестрой.

Как передает Report, об этом сообщает портал AJC со ссылкой на прокуратуру округа Мейкон, 18-летний Кевон Уоткинс изменил пароль к WiFi-роутеру, чтобы без конца проводить время в видеоиграх.

Подростки часто конфликтовали и дрались - иногда матери даже приходилось растаскивать их по сторонам. Однако в феврале 2018 года ссора привела к трагедии.

Юноша душил сестру на протяжении примерно 15 минут. При этом он не торопился отпускать родственницу, даже когда прибыли спасатели. Сотрудники экстренных служб пытались реанимировать жертву, однако их старания оказались тщетными. В больнице врачи констатировали смерть.

Несмотря на суровый срок, у подростка остается возможность выйти по УДО.