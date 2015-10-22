​Подросток-мусульманин после скандала с часами-бомбой в США решил переехать в Катар

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Подросток из Техаса – Ахмед Мохамед, который стал известен на всю страну после того, как его арестовали за самодельные часы, принятые ошибочно за бомбу, вместе с семьей решил покинуть США и переехать в Катар.

Как передает Report со ссылкой на CNN, его семья сообщила, что вундеркинд получил стипендию от Фонда Катара по образованию, науке и общественному развитию.

«Катар – крутое место. Мне понравился город Доха, потому что он такой современный. Я видел там так много удивительных школ, многие из которых являются колледжами известных американских университетов. Преподаватели очень классные. Думаю, что я буду много учиться и веселиться, тоже», — сказал Ахмед.

Напомним, в середине сентября в американских СМИ разгорелся скандал в связи с арестом 14-летнего школьника Ахмеда Мохаммеда за то, что он якобы собрал бомбу. На самом же деле он собрал самодельные цифровые часы, которые учительница английского, а затем и прибывшие полицейские приняли за бомбу. После того, как инцидент получил огласку, школьнику пообещали рабочие места в NASA и Массачусетском технологическом институте. Кроме того, президент США Барак Обама пригласил его посетить Белый дом.