​Подразделения cил безопасности Туниса задержали восемь человек, связанных с ИГ

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Подразделения сил безопасности города Сфакс задержали в среду восемь человек, подозреваемых в причастности к деятельности террористической организации "Исламское государство".

Как передает Report, oб этом сообщила тунисская радиостанция "Джавара ФМ" со ссылкой на источник в органах безопасности.

В результате штурма одного из домов в районе Эль-Бахри силовикам удалось задержать лидера террористической ячейки. Другие семь членов преступной группы были задержаны в своих домах в районе Хажеб".

Результаты предварительного расследования указывают на то, что террористическая ячейка отвечала за организацию материально-технического снабжения.

В настоящий момент во многих регионах республики проводятся контртеррористические операции. На всей территории страны действует режим чрезвычайного положения.