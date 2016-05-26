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    ​Подразделения cил безопасности Туниса задержали восемь человек, связанных с ИГ

    Результаты предварительного расследования указывают на то, что террористическая ячейка отвечала за организацию материально-технического снабжения

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Подразделения сил безопасности города Сфакс задержали в среду восемь человек, подозреваемых в причастности к деятельности террористической организации "Исламское государство".

    Как передает Report, oб этом сообщила тунисская радиостанция "Джавара ФМ" со ссылкой на источник в органах безопасности.

    В результате штурма одного из домов в районе Эль-Бахри силовикам удалось задержать лидера террористической ячейки. Другие семь членов преступной группы были задержаны в своих домах в районе Хажеб". 

    Результаты предварительного расследования указывают на то, что террористическая ячейка отвечала за организацию материально-технического снабжения.

    В настоящий момент во многих регионах республики проводятся контртеррористические операции. На всей территории страны действует режим чрезвычайного положения.

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