Подозреваемый в убийстве Кирка не признал свою вину

    Другие страны
    • 14 сентября, 2025
    • 17:27
    Подозреваемый в убийстве активиста Чарли Кирка отказывается признавать свою вину и сотрудничать со следствием.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу ABC сообщил губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс.

    "Он не признался властям. Он не сотрудничает (со следствием), но все окружающие его люди сотрудничают", - заявил Кокс.

    Отметим, что 10 сентября 2025 года в Университете Долины Юта (Utah Valley University) Чарли Кирк, активный американский консервативный деятель, близкий соратник президента США Дональда Трампа был смертельно ранен выстрелом в шею во время публичного выступления. 

    Пуля, судя по предварительным данным, была выпущена с крыши одного из зданий кампуса с расстояния порядка 180-200 метров. Кирка доставили в больницу в критическом состоянии, но вскоре он скончался.

    12 сентября губернатор штата Юта Спенсер Кокс сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. Трамп призвал приговорить стрелявшего к смертной казни, которая легальна в этой местности.

    Лента новостей