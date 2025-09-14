Подозреваемый в убийстве Кирка не признал свою вину
- 14 сентября, 2025
- 17:27
Подозреваемый в убийстве активиста Чарли Кирка отказывается признавать свою вину и сотрудничать со следствием.
Как передает Report, об этом в интервью телеканалу ABC сообщил губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс.
"Он не признался властям. Он не сотрудничает (со следствием), но все окружающие его люди сотрудничают", - заявил Кокс.
Отметим, что 10 сентября 2025 года в Университете Долины Юта (Utah Valley University) Чарли Кирк, активный американский консервативный деятель, близкий соратник президента США Дональда Трампа был смертельно ранен выстрелом в шею во время публичного выступления.
Пуля, судя по предварительным данным, была выпущена с крыши одного из зданий кампуса с расстояния порядка 180-200 метров. Кирка доставили в больницу в критическом состоянии, но вскоре он скончался.
12 сентября губернатор штата Юта Спенсер Кокс сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. Трамп призвал приговорить стрелявшего к смертной казни, которая легальна в этой местности.