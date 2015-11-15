Подозреваемый в организации терактов в Париже объявлен в розыск

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Один из французов, подозреваемых в причастности к серии терактов, произошедших в Париже, в данный момент находится в бегах, передает Reportсо ссылкой на Газета.Ru.

Сообщается, что речь идет об одном из троих братьев, которые подозреваются в организации нападений.

По словам представителей полиции, один из братьев подозреваемого был арестован в Бельгии, а второй погиб во время атак.

Ранее сообщалось, что трое террористов-смертников в Париже были французами.

В Париже в результате серии терактов погибли не менее 128 человек. Полиция Парижа имеет данные о смерти восьми террористов. Семь из них использовали пояса смертников, сообщил источник, близкий к следствию. В Париже введен режим чрезвычайного положения. По словам президента Франции Франсуа Олланда, за серией террористических атак стоят боевики ИГ.Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Один из французов, подозреваемых в причастности к серии терактов, произошедших в Париже, в данный момент находится в бегах, передает Reportсо ссылкой на Газета.Ru.

Сообщается, что речь идет об одном из троих братьев, которые подозреваются в организации нападений.

По словам представителей полиции, один из братьев подозреваемого был арестован в Бельгии, а второй погиб во время атак.

Ранее сообщалось, что трое террористов-смертников в Париже были французами.

В Париже в результате серии терактов погибли не менее 128 человек. Полиция Парижа имеет данные о смерти восьми террористов. Семь из них использовали пояса смертников, сообщил источник, близкий к следствию. В Париже введен режим чрезвычайного положения. По словам президента Франции Франсуа Олланда, за серией террористических атак стоят боевики ИГ.Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Один из французов, подозреваемых в причастности к серии терактов, произошедших в Париже, в данный момент находится в бегах, передает Reportсо ссылкой на Газета.Ru.

Сообщается, что речь идет об одном из троих братьев, которые подозреваются в организации нападений.

По словам представителей полиции, один из братьев подозреваемого был арестован в Бельгии, а второй погиб во время атак.

Ранее сообщалось, что трое террористов-смертников в Париже были французами.

В Париже в результате серии терактов погибли не менее 128 человек. Полиция Парижа имеет данные о смерти восьми террористов. Семь из них использовали пояса смертников, сообщил источник, близкий к следствию. В Париже введен режим чрезвычайного положения. По словам президента Франции Франсуа Олланда, за серией террористических атак стоят боевики ИГ.