 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Подозреваемый по делу о взрыве в Бангкоке признался в соучастии

    На данный момент под арестом находятся двое иностранцев, подозреваемых в соучастии в преступлении

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Главный подозреваемый по делу о взрыве в Бангкоке, жертвами которого стали 20 человек, признался, что передал сумку со взрывчаткой мужчине, который устроил взрыв, сообщает Report со ссылкой на BBC.

    На данный момент под арестом находятся двое иностранцев, подозреваемых в соучастии в преступлении, поиски непосредственного исполнителя продолжаются. По мнению следствия, организатором теракта является гражданин Китая Абудирхам Абудисатер.

    По словам представителя полиции, подозреваемый Юсуфу Миераили сообщил, что передал сумку мужчине в желтой майке на железнодорожной станции.

    Сам Миераили был арестован в конце августа, когда пытался пересечь границу с Камбоджей. Сообщается, что при нем был китайский паспорт.

    По словам Мираили, он доставил взрывное устройство в рюкзаке в центр Бангкока, где передал его непосредственному исполнителю теракта. Мираили также заявил, что не знал о содержимом рюкзака.

    По данным полиции, атака на святилище Эраван готовилась больше месяца, в подготовке участвовали не менее 10 человек. Полиция опубликовала фоторобот главного подозреваемого и сообщила, что правоохранительные органы разыскивают иностранца.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi