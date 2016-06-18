​Подозреваемому в убийстве британского депутата Кокс предъявлено обвинение

Баку. 18 Июня. REPORT.AZ/ Единственному подозреваемому в убийстве депутата палаты общин британского парламента Джо Кокс предъявлено обвинение.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

"Теперь мы предъявили обвинение в убийстве. Томас Мэйр, 52 года, из города Бирсталл предстанет перед Вестминстерским магистратским судом сегодня", — заявил инспектор уголовной полиции Западного Йоркшира Ник Уоллен.

Депутат палаты общин была ранена в четверг днем неподалеку от библиотеки Берстолла, расположенного близ города Лидс в Западном Йоркшире. В библиотеке Кокс проводила встречи с избирателями. На момент прибытия полиции и врачей женщина, как утверждают очевидцы, была в сознании, но истекала кровью. Уже в больнице она скончалась от ран. Подозреваемый в убийстве местный житель 52-летний Томми Мэйр был задержан.