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Подоляк: Атаки по центру Киева свидетельствуют о неспособности РФ сражаться на поле боя

Подоляк: Атаки по центру Киева свидетельствуют о неспособности РФ сражаться на поле боя Преднамеренные атаки на центр Киева, Запорожья и Днепра являются очередным доказательством неспособности России сражаться на поле боя.
Другие страны
10 октября 2022 г. 11:12
Подоляк: Атаки по центру Киева свидетельствуют о неспособности РФ сражаться на поле боя

Преднамеренные атаки по центру Киева, Запорожья и Днепра являются очередным доказательством неспособности России сражаться на поле боя.

Как передает Report, об этом советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк написал на своей странице в Twitter.

"Преднамеренные атаки по центру Киева, Запорожья и Днепра — еще одно доказательство террористической неадекватности Кремля. Россия не способна сражаться на поле боя, но способна убивать мирных жителей. Вместо разговоров нам нужна противовоздушная оборона, РСЗО, снаряды большей дальности", - отмечается в публикации.

Сегодня Украина подверглась массированной ракетной атаке со стороны ВС России. Взрывы зафиксированы в Киеве, Днепре, Хмельницком и Житомире, Львове. В целом по городам Украины было выпущено более 50 ракет.

В результате ракетной атаки по Киеву погибли по меньшей мере 8 человек, 24 получили ранения.

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Версия на английском языке Podolyak: Attacks on Kyiv center indicate Russia’s inability to fight on battlefield

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