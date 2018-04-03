Под Торонто произошло массовое ДТП с участием Lamborghini

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Массовое ДТП произошло к канадском Ричмонд-Хилле, который является пригородом Торонто. На одной из дорог города столкнулись шесть автомобилей, в том числе итальянский спорткар Lamborghini.

Как передает Report, об этом сообщает CBC.

32-летняя пассажирка спорткара погибла на месте, а водитель-мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также в больницу были доставлены водитель и пассажир еще одного авто. Трое водителей других машин, попавших в ДТП, отделались не очень серьезными травмами.

По предварительной версии, аварию мог спровоцировать водитель Lamborghini, который, со слов очевидцев, устроил гонки с другой машиной — предположительно, со спортивным купе Mercedes, который также попал в ДТП.