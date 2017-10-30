Под Киевом расстреляна известная чеченка Амина Окуева, активная участница сил АТО

Баку 30 октября. REPORT.AZ/ В Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль Амины Окуевой. Как сообщает Report, со ссылкой на УНИАН, информацию об этом распространил на своей странице в Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Только что остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха Киевской Области В результате полученных ранений Амина погибла. Адам Осмаев получил ранения, но будет жить. Я только что говорил с ним по телефону", - написал он. На месте работают следственно - оперативные группы полиции.

Амина Окуева, участница антитеррористической операции украинских властей против сепаратистов Луганской и Донецкой областей Украины. Муж Окуевой - Адам Осмаев, обвиняемый в подготовке покушения на Владимира Путина. В 2014 году Амина Окуева баллотировалась в Верховную Раду Украины по одномандатному округу №136 Суворовского района Одессы, но проиграла. 1 июня 2017 года на Окуеву и Осмаева в Киеве было совершено покушение.