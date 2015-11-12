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    ​Под Алеппо сирийские военные нанесли поражение боевикам

    Помощь сирийским военным оказали бойцы ливанской группировки Хезболла

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В сирийской провинции Алеппо правительственные войска нанесли поражение боевикам и взяли под свой контроль город Аль-Хадер.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", ранее город был под контролем экстремистов из "Фронта ан-Нусра" и ряда других группировок.

    По некоторым данным, помощь сирийским военным оказали бойцы ливанской группировки "Хезболла".

    Теперь военным предстоит освободить занятую боевиками часть дороги Дамаск-Алеппо. Большая ее часть уже под контролем правительственной армии.

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