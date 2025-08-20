О нас

Почтовые операторы Швеции и Норвегии ограничили поставку товаров в США

Почтовые операторы Швеции и Норвегии ограничили поставку товаров в США Шведский и норвежский почтовые операторы PostNord и Posten Bring приостанавливают прием отправлений с товарами в США и Пуэрто-Рико в связи с изменением таможенных правил американской стороной.
20 августа 2025 г. 12:45
Почтовые операторы Швеции и Норвегии ограничили поставку товаров в США

Шведский и норвежский почтовые операторы PostNord и Posten Bring приостанавливают прием отправлений с товарами в США и Пуэрто-Рико в связи с изменением таможенных правил американской стороной.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении PostNord.

"PostNord с 23 августа временно приостанавливает отправку почтовых отправлений с товарами в США и Пуэрто-Рико в связи с недавно проведенным изменением таможенных и тарифных правил для США, которое предусматривает отмену исключения de minimis для ввозимых товаров", - сказано в сообщении.

Приостановка отправлений будет действовать до тех пор, пока не будет разработано и внедрено решение, которое бы отвечало новым таможенным требованиям. Приостановка касается поставок товаров из Швеции и Дании.

Аналогичные заявление распространила и компания Posten Bring.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп ранее приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило de minimis, обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до $800.

