 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Почти вся территория Уругвая осталась без электроснабжения из-за аварии

    Без света остались порядка 1,2 миллиона потребителей

    Баку. 4 Августа. REPORT.AZ/ Масштабное отключение электроснабжения произошло в среду в Уругвае.

    Как передает Report, об этом сообщает местная электрокомпания UTE.

    По данным компании, без света остались порядка 1,2 миллиона потребителей.

    "Мы считаем, что 85% клиентов пострадали, однако сейчас лишь некоторым из них не восстановлена подача электричества", — приводит заявление пресс-секретаря UTE Алисии Дутра мексиканский портал Economia Hoy.

    Единственной зоной, не затронутой массовыми отключениями, стал район границы с Аргентиной по реке Уругвай. Причиной отключения стали неполадки на высоковольтных ЛЭП, отходящих от ГЭС "Сальто-Гранде".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi