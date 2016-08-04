​Почти вся территория Уругвая осталась без электроснабжения из-за аварии

Баку. 4 Августа. REPORT.AZ/ Масштабное отключение электроснабжения произошло в среду в Уругвае.

Как передает Report, об этом сообщает местная электрокомпания UTE.

По данным компании, без света остались порядка 1,2 миллиона потребителей.

"Мы считаем, что 85% клиентов пострадали, однако сейчас лишь некоторым из них не восстановлена подача электричества", — приводит заявление пресс-секретаря UTE Алисии Дутра мексиканский портал Economia Hoy.

Единственной зоной, не затронутой массовыми отключениями, стал район границы с Аргентиной по реке Уругвай. Причиной отключения стали неполадки на высоковольтных ЛЭП, отходящих от ГЭС "Сальто-Гранде".