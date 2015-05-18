Около 70 человек пострадали в Китае в столкновениях с полицией

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 68 человек пострадали в результате столкновений между демонстрантами и полицией в китайской провинции Сычуань, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Столкновения произошли в минувшие выходные в уезде Линьшуй городского округа Гуанъань. Протестующие требовали от местных властей построить в уезде железную дорогу. По мнению местных жителей, уезду необходимо железнодорожное сообщение.

В ходе столкновений протестующие сожгли несколько автомобилей, 40 человек были задержаны стражами порядка. Сообщается, что пострадали 30 полицейских и 38 протестующих.