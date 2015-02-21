Массовое отравление в турецком лицее

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Пятьдесят семь учеников младших классов турецкого лицея "Себат" в киргизском городе Токмак обратились за медицинской помощью в результате отравления пищей. Как отмечает Report о ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в субботу пресс-служба Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора минздрава Киргизии.

Турецкий лицей - учебное заведение интернатного типа, где дети живут и учатся.

"Двадцатого февраля в Турецком лицее "Себат" зарегистрирован случай массового пищевого отравления школьников. Количество обратившихся за медицинской помощью - 57 человек. Все пострадавшие - дети, учащиеся 1-5 классов", - говорится в сообщении.

Первые пострадавшие стали обращаться в медпункт лицея с жалобами на боли в животе, рвоту и тошноту накануне около полудня. Предположительно, дети могли отравиться творогом и молоком, которые им дали на завтрак.

К вечеру число заболевших увеличилось до 57. Двенадцать детей были госпитализированы в инфекционное отделение больницы областного центра Чуйской области города Токмак, остальным медпомощь была оказана на месте, сообщает пресс-служба.