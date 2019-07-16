Почти 40 украинцев попали в больницу после отравления на свадьбе

Почти 40 человек попали в больницу с отравлением после празднования свадьбы в Ровенской области Украины, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
"В инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления доставлены 39 человек, из них восемь детей, которые находились на свадьбе в кафе "Гурман" в городе Мизоч", - говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации ведомства, всего кафе посетили около 100 человек. На данный момент проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости