Почти 39 млн человек потеряли работу из-за пандемии в США

Почти 39 млн жителей США остались без работы из-за ограничительных мер, введенных в стране из-за опасности распространения коронавируса нового типа. Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сообщение американского министерства труда.

За минувшую неделю за пособием по безработице обратились более 2,4 млн человек, указано в сообщении. Отмечается, что общее число обращений за пособием выросло до 38,6 млн.

При этом, по данным министерства, последние семь недель наблюдается снижение числа поданных заявлений, однако оно все равно в десять раз превышает аналогичный показать в докризисный период.