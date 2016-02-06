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    Почти 30 боевиков ИГ ликвидированы на востоке Афганистана

    По меньшей мере 28 боевиков террористической организации ликвидированы в результате удара беспилотников

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 28 боевиков террористической организации "Исламское государство" ликвидированы в результате удара беспилотников сил безопасности Афганистана в провинции Нангархар на востоке страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние радикальной группировки "Исламское государство".

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