Почти 30 боевиков ИГ ликвидированы на востоке Афганистана

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 28 боевиков террористической организации "Исламское государство" ликвидированы в результате удара беспилотников сил безопасности Афганистана в провинции Нангархар на востоке страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние радикальной группировки "Исламское государство".