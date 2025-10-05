Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Почти 200 тыс. человек вышли на демонстрации по всей Испании в поддержку палестинцев

    • 05 октября, 2025
    • 00:54
    Почти 200 тыс. человек вышли на демонстрации по всей Испании в поддержку палестинцев

    Сотни тысяч человек приняли участие в субботних демонстрациях по всей Испании в поддержку палестинского народа и гуманитарной миссии по сектору Газа.

    Как сообщает Report со ссылкой на EL PAÍS, протесты прошли в более чем 70 городах страны.

    Отмечается, что только в Мадриде на улицы вышли 92 тыс. человек, в Валенсии - 10 тыс., в Барселоне собралось 70 тыс. протестующих.

    Демонстранты выступали против действий израильской армии в секторе Газа и массовой гибели жителей анклава, а также раскритиковали нападение на флотилию "Сумуд" с гуманитарной помощью.

    К маршу в поддержку Палестины в Мадриде присоединились различные политические деятели. Среди них была министр здравоохранения Моника Гарсия, которая выразила гордость за то, что жители испанской столицы сказали "нет" безнаказанности, вопиющим нарушениям международного права и международного правосудия.

    В начале марша лидер партии "Подемос" Ионе Беларра, депутат Европарламента от партии "Сумар" Эстрелья Галан и координатор движения "Сумар" Лара Эрнандес единогласно потребовали от испанского правительства разорвать отношения с Израилем и освободить задержанных испанских моряков флотилии, перевозившей гуманитарную помощь в Газу.

