Почти 100 авиарейсов отменили в Италии из-за забастовки

Профсоюзы работников авиатранспорта Италии объявили о проведении 4-часовой забастовки.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, компания Alitalia в связи с этим была вынуждена отменить примерно пятую часть своих рейсов - 95 из 550.

Компания пытается предложить пассажирам возможности совершить полет в другое время. В случае отказа предусмотрена компенсация стоимости билета.

Среди отмененных значится рейс из Москвы в Рим , а также из Рима в Москву. Кроме того, отменены рейсы в Лондон, Париж, Брюссель, Каир, Тель-Авив, Афины, Тирану, а также по внутринациональным маршрутам.

Профсоюзы требуют обеспечения более приемлемых условий работы и гарантий по условиям национального контракта.