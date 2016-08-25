Почти 10 тыс. человек эвакуированы из-за вулкана в Индонезии

Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ Почти 10 тыс. человек эвакуированы из населенных пунктов на севере индонезийского острова Суматра после активизации вулкана Синабунг.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал Detick.

В настоящее время местные власти полностью закрыли зону на расстоянии 7 км от кратера вулкана. Первый выброс пепла был зафиксирован 24 августа, в течение дня вулкан продолжал активность, высота столба дыма и раскаленных частиц достигала 3,5 км.

Синабунг считается действующим вулканом, его высота над уровнем моря составляет 2460 метров.