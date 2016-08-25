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    Почти 10 тыс. человек эвакуированы из-за вулкана в Индонезии

    Синабунг считается действующим вулканом

    Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ Почти 10 тыс. человек эвакуированы из населенных пунктов на севере индонезийского острова Суматра после активизации вулкана Синабунг.

    Как передает Report, об этом сообщает новостной портал Detick.

    В настоящее время местные власти полностью закрыли зону на расстоянии 7 км от кратера вулкана. Первый выброс пепла был зафиксирован 24 августа, в течение дня вулкан продолжал активность, высота столба дыма и раскаленных частиц достигала 3,5 км.

    Синабунг считается действующим вулканом, его высота над уровнем моря составляет 2460 метров. 

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