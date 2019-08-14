Почти 1,9 тыс. человек заболели лихорадкой Эбола в ДР Конго

Число жителей Демократической Республики Конго (ДРК), заболевших лихорадкой Эбола, превысило с конца июля прошлого года 2,8 тысяч человек, почти 1,9 тысяч из них умерли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер на брифинге в Женеве.

Согласно данным ВОЗ, за последние недели в африканской стране регистрируется еженедельно в среднем по 86 случаев смертельно опасного недуга.

"По состоянию на 12 августа, зафиксирован 2831 случай заболевания, из них 1891 со смертельным исходом. Выздоровели 826 человек", - заявил К.Линдмайер, добавив, что на настоящий момент вакцинацию прошли около 121 тысяч жителей ДРК.

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, опубликованному 8 августа, болезнь распространяется с примерно одинаковой интенсивностью на протяжении последних полутора месяцев. "За последние шесть недель в среднем регистрировалось 86 (от 80 до 91) случаев Эболы каждую неделю", - указывает организация.

При этом не отмечено заболеваний вне границ ДРК. Риск распространения болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), на национальном и региональном уровне по-прежнему оценивается экспертами как "очень высокий", а на глобальном уровне - как "низкий".

По мнению ВОЗ, дальнейшая передача вируса является "вероятной".