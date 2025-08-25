О нас

Почта Швейцарии приостановила отправку посылок в США

Почта Швейцарии приостановила отправку посылок в США С 26 августа 2025 года Почта Швейцарии временно прекращает прием почтовых отправлений с товарами в США.
Другие страны
25 августа 2025 г. 18:36
Почта Швейцарии приостановила отправку посылок в США

С 26 августа 2025 года Почта Швейцарии приостановила услуги по отправке товаров в США из-за новых таможенных правил.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении почтовой службы Швейцарии.

По ее данным, ограничения не затронут отправку документов и экспресс-посылки. Специалисты отметили, что работают над восстановлением почтового оборота и обсуждают возможные решения ситуации.

Ранее госкомпания Франции La Poste и почтовая служба Новой Зеландии приостановили отправку коммерческих посылок в США.

Американские власти приняли решение упразднить с 29 августа так называемое исключение de minimis - порог минимальной стоимости импортируемых товаров. Правило позволяло беспошлинно пересылать отправления стоимостью до $800.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Трамп заявил, что США не будут вести бизнес в Южной Корее
Трамп заявил, что США не будут вести бизнес в Южной Корее
25 августа 2025 г. 17:42
Вице-премьер Польши раскритиковал президента Наворицкого за его позицию по Украине
Вице-премьер Польши раскритиковал президента Наворицкого за его позицию по Украине
25 августа 2025 г. 17:32
Трамп объявил о выгодной сделке с Intel
Трамп объявил о выгодной сделке с Intel
25 августа 2025 г. 17:26
В Уганде погибли два человека при столкновении автобуса со слоном
В Уганде погибли два человека при столкновении автобуса со слоном
25 августа 2025 г. 17:26
Премьер Норвегии: Перед началом мирных переговоров необходимо добиться прекращения огня между РФ и Украиной
Премьер Норвегии: Перед началом мирных переговоров необходимо добиться прекращения огня между РФ и Украиной
25 августа 2025 г. 17:21
Самолет Uzbekistan Airways совершил внеплановую посадку в Навои из‑за ухудшения самочувствия пассажира
Самолет Uzbekistan Airways совершил внеплановую посадку в Навои из‑за ухудшения самочувствия пассажира
25 августа 2025 г. 17:17
Из-за ударов ВС Израиля в больнице в Газе погибли 20 человек, в том числе журналисты
Из-за ударов ВС Израиля в больнице в Газе погибли 20 человек, в том числе журналисты
25 августа 2025 г. 17:06
В Польше разбился легкомоторный самолет, погибли два человека
В Польше разбился легкомоторный самолет, погибли два человека
25 августа 2025 г. 16:25
Премьер Норвегии: Поможем Украине с поставками газа до отопительного сезона
Премьер Норвегии: Поможем Украине с поставками газа до отопительного сезона
25 августа 2025 г. 15:59
В России самолет совершил посадку с неисправным шасси
В России самолет совершил посадку с неисправным шасси
25 августа 2025 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi