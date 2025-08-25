Почта Швейцарии приостановила отправку посылок в США

С 26 августа 2025 года Почта Швейцарии временно прекращает прием почтовых отправлений с товарами в США.

С 26 августа 2025 года Почта Швейцарии приостановила услуги по отправке товаров в США из-за новых таможенных правил.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении почтовой службы Швейцарии.

По ее данным, ограничения не затронут отправку документов и экспресс-посылки. Специалисты отметили, что работают над восстановлением почтового оборота и обсуждают возможные решения ситуации.

Ранее госкомпания Франции La Poste и почтовая служба Новой Зеландии приостановили отправку коммерческих посылок в США.

Американские власти приняли решение упразднить с 29 августа так называемое исключение de minimis - порог минимальной стоимости импортируемых товаров. Правило позволяло беспошлинно пересылать отправления стоимостью до $800.